«الإدارية العليا» ترفض تحويل مبنى سكني إلى تجاري بمدينة نصر

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع، بقبول الطعن المقام من محافظ القاهرة، ضد حكم بأحقية مواطن في تحويل دورين في مبنى بمدينة نصر بالقاهرة، من سكني إلى إداري، وألغت المحكمة، حكم أول درجة المتضمن أحقيته في تحويل المبنى.

الدعوى مقامة من يوليو 2005

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المواطن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة في 27 يوليو 2005، لإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن رفض الترخيص له بتحويل الدورين الأرضي والأول فوق الأرضي من سكني إلى تجاري.

حيثيات الحكم

وأضافت المحكمة، أنه أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، جرى العمل بقانون البناء الجديد، إضافة إلى أن ترخيص البناء الصادر للعقار الذي تقع فيه الوحدات محل التداعي، قد تضمن أن العقار مرخص ببنائه لغرض سكني، ومن ثم فلا يجوز تحويل أي من وحداته السكنية إلى نشاط تجاري أو إداري.

وتابعت: «وإذ التزمت الجهة الإدارية ممثلة في الحي والمحافظ بذلك ورفضت الترخيص للمطعون ضده بتحويل الوحدات السكنية إلى غرض تجاري، فإن قرارها يكون قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، جديراً بالتأييد متعيناً بذلك الحكم برفض الدعوى».