مجلس الدولة يلزم «صحة المنوفية» بتسليم مبانٍ إلى التأمين الصحي

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قضائية انتهت فيها بإلزام مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية (الإدارة الطبية بالشهداء) بتسليم مبانٍ وحدات صحية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

حيثيات الفتوى

وقالت الجمعية في فتواها، إن وحدات الصحة المدرسية بمبنى المركز الصحي بالشهداء التابع لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، كانت قائمة تباشر عملها في تقديم خدمات الصحة المدرسية في تاريخ العمل بالقانون رقم (99) لسنة 1992 ، وقد آلت هذه الوحدات إعمالا للمادة (11) من هذا القانون وما بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعي وأوراق وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وهو ما التزمت به مديرية الشئون الصحية بالمنوفية.

مبادرة حياة كريمة

فسلمت هذه الوحدات إلى الهيئة المذكورة، إلا أنه تم إخلاء الوحدات وإعادة تسليمها للإدارة الطبية بالشهداء على سندٍ من صدور قرار بإزالة المبنى تمهيدًا لإعادة بنائه في إطار مبادرة «حياة كريمة»، إلا أنه لم يتم إدراج المبنى في هذه المبادرة، ومن ثم يتعين على الإدارة الطبية بالشهداء إعادة تسليم هذه الوحدات للهيئة، وبالنظر إلى أن الأوراق خلت مما يفيد صدور قرار من السلطة المختصة بنقل الإشراف الإداري عليها للمديرية؛ الأمر الذى يتعين معه إلزام مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية بتسليم الهيئة العامة للتأمين الصحي الوحدات التي كانت تشغلها بمبنى المركز الصحي بمدينة الشهداء.