لو أنت مقدم في مجلس الدولة.. اعرف تفاصيل الامتحان

يتساءل الكثير من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة 2022 الذين تقدموا لوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة عن طريقة وشكل الامتحان، وسنعرض لكم في سطور مبسطة تفاصيل المقابلة.

تفاصيل مقابلة مندوب مساعد مجلس الدولة 2022

بعد انتهاء التقديمات في وظيفة مندوب مساعد2022 يقوم مجلس الدولة بإرسال رسائل نصية الي المتقدمين علي رقم الهاتف المسجل مسبقاً في ملف التقديم، وتتضمن الرسالة موعد ومكان الامتحان، فيقوم المتقدم للوظيفة بالذهاب في الموعد المحدد له.

بعد وصول المتقدمين للمجلس يتم تقسيمهم علي مجموعات تحتوي كل مجموعة علي 10 أشخاص برقم تسلسلي، ويدخلون أمام المجلس الخاص المكون من رئيس مجلس الدولة والأمين العام والمجلس الخاص، ويتم توجيه سؤال واحد للإجابة علية من كل مجموعة بالترتيب.

انتهاء فترة التقديم في 19 ديسمبر الماضي

وأعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

وجرى تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية، ويوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة، وبدأ سحب الملفات يوم 3 ديسمبر الماضي لخريجي جامعة القاهرة، وانتهى في 19 من الشهر نفسه، وتلقي التظلمات في اليوم التالي مباشرة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.