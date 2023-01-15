أسماء ضحايا ومصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل في أسيوط.. أطفال وعمال

شهد الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط، بحري مدخل منفلوط في زمام مركز القوصية في محافظة أسيوط، صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة ربع نقل تحمل مجموعة من الأطفال للعمل بالزراعات، مما أسفر عن مصرع 3 عمال وإصابة 25 آخرين.

أسماء الضحايا والمصابين

وتضمنت قائمة أسماء المصابين كلًا من نسمة محمد علي، 10 سنوات، ويوسف عاطف ناجح، 8 سنوات، وفاطمة محمد خلف، 11 سنة، ونسمة علي راتب، 9 سنوات، ورحمة عبده إسماعيل، 11 سنة، ومنار عبده درويش، 10 سنوات، وبسمة رمضان كامل، 10 سنوات، ومصطفى عشري خلف، 12 سنة، وحنان رمضان سيد، 11 سنة، وأشرف محمد مصطفى، 45 سنة، ومحمد عبدالرحمن حسن، 21 سنة، وشاهيناز حسن أبوزيد، 7 سنوات، ونورا محمد راتب، 11 سنة، ونورا سلامة عبدالعال، 11 سنة، ومحمد مختار حشمت، 11 سنة، ونورا رمضان حشمت، 11 سنة، وفاطمة محمد حسن، 10 سنوات، ومروة محمد حسن، 15 سنة، وأحمد عماد حيكو، 8 سنوات، وعنتر محمد عماد، 41 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، ويوجد 4 أطفال مجهولي الهوية بينهم طفلة 13 سنة، وطفل 15 سنة، وطفل 14 سنة، وطفلة 15 سنة، تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص مجهولي الهوية، هم فتاة، 16 سنة، وفتاة، 20 سنة، وشاب، 30 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الإيمان بالأربعين، تحت تصرف النيابة العامة.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.