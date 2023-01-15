ضبط «عصابة العملة» في 15 مايو.. انتحلوا صفة رجال شرطة لسرقة أموال الأهالي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم محافظة القليوبية) بتعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإتفق معه على إستبدال مبلغ مالى عملة "محلية" لعملة "أجنبية" وتقابل معه بأحد الميادين وبصحبته آخر وإصطحباه داخل سيارة للتوجه لأحد المناطق بمحافظة القاهرة بدعوى تغيير المبلغ ، وحال سيرهم بأحد الطرق بدائرة القسم إستوقفتهم سيارة يستقلها شخصان إنتحلا صفة رجال الشرطة وقاما بالإستيلاء على المبلغ المالى حوزته وفرا هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" ، مقيمون بدائرة قسم شرطة حلوان) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارتين المستخدمتان فى إرتكاب الواقعة .

بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" بإستخدام السيارتان المضبوطين بحوزتهم ، وتم بإرشادهم ضبط ( مبالغ مالية - 2 هاتف محمول حصيلة نشاطهم الأجرامى) ، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط (مبلغ مالى - 2340 قرص مخدر) لدى إحدى أقاربه "ربة منزل ، مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان" بقصد الإتجار) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطالبتهم الشخصية ، وبإستدعاء المُبلغ إتهمهم بإرتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.