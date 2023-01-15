عصابة سرقة السيارات في المعادي تعترف: «بنقطعها ونبيعها خردة»

«بنسرق العربيات وبعد كدة نقطعها لأجزاء في مخازن عندنا، عشان نبيعها خردة ونكسب فيها فلوس أكتر»، بهذه الكلمات اعترف أحد أفراد التشكيل العصابي المتخصص في سرقة السيارات بمنطقة المعادي، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن.

طريقة سرقة السيارات وتقطيعها

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق: «واحد مننا هو اللي مختص بسرقة العربيات في محيط منطقة المعادي، بيكسر الإزاز وبيوصل الأسلاك ببعض ويدور العربية ويتحرك بيها للمخزن».

وأوضح المتهم أثناء جلسة التحقيق أن السيارات بعد سرقتها يتم نقلها إلى مخازن الخردة والتي يديرها شخصين، واختصاصهم هو تقطيع السيارات إلى أجزاء تمهيداً لبيعها، «عندنا مخزنين في الجيزة، وكل واحد فيهم مجهز بأدوات وأجهزة التقطيع».

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت يوم الخميس الماضي القبض على التشكيل العصابي المتخصص في سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها خردة بمنطقة المعادي، والذي يتكون من 3 أفراد، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وقال المحامي محمد ثابت حول العقوبة التي ينتظرها المتهمون بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات وتقطيعها وبيعها خردة، إنها سوف تصل إلى الحبس لأنها لم تقترن بظرف مشدد، وهو ما نصت عليه المادتان 317 و318 من قانون العقوبات.