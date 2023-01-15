عاجل.. سرقة صفحة نقابة أطباء الأسنان.. والنقيب: أبلغنا الجهات الأمنية

تفاجأ أطباء الأسنان صباح اليوم، بتداول منشورات غير صحيحة وبعضها قديم، على صفحة نقابة أطباء الأسنان الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معربين عن استغرابهم من المحتوى غير المناسب المتداول، مشيرين إلى أنَّه من الممكن أن يكون «هكر» قد سرق صفحة النقابة، وهو ما أكّده لاحقًا الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان.

نقيب أطباء الأسنان: النقابة ليست مسؤولة عن المحتوى المتداول

وقال الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «تمّ سرقة صفحة النقابة وجرى إخطار كل الأجهزة الأمنية بذلك لاتخاذ اللازم، كما أن النقابة ليست مسؤولة عن المحتوى المتداول على الصفحة في الفترة الحالية حتى يتمّ استردادها».

وكان مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، أكّد سابقًا أنَّه يضع التحول الرقمي للنقابة وعيادات الأسنان هدفًا أساسيًا على قائمة أولويات خطة عمله، لتحديث منظومة طب الأسنان، مضيفًا أنَّ النقابة تبنت مشروع التحول الرقمي، موضحًا أنَّ المقصود به ليس فقط التحول الرقمي لأعمال النقابة، لأن هذا ما بدأ فيه المجلس، وتمّ اتخاذ خطوات كثيرة، ستظهر في الشهور والسنوات القليلة المقبلة، لكن المقصود هو التحول الرقمي لعيادات الأسنان.