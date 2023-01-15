نقيب أطباء الأسنان: سرقة صفحتنا على فيس بوك لن تؤثر على الأبلكيشن

أثار إعلان سرقة الصفحة العامة لنقابة أطباء الأسنان، قلق البعض، حول مصير بيانات الأعضاء الموجودة على للنقابة «الأبلكيش»، والذي أعلنته إطلاقه النقابة مؤخرًا، والذي يمكن من خلاله شراء جرعات البنج، وطرح البعض في التعليقات على صفحة النقابة أسئلة حول هل سرقة النقابة ستؤثر على بيانات الأبلكيشن خاصة أنّ البعض أدخل بيانات الدفع الإلكتروني عن طريق الأبلكيشن؟

ورد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، على هذا التساؤل في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، قائلًا: «صفحة فيس بوك الخاصة بالنقابة مثلها مثل أي صفحة يأتي عليها مئات الرسائل يوميًا من الممكن أن يكون قد تم إرسال لينك هكر داخل إحدى الرسائل وبالضغط عليه أدي إلى تهكير الصفحة، ولا علاقة للأدمن بذلك».

وأضاف نقيب أطباء الأسنان: «التطبيق الإلكتروني للنقابة مأمن تمامًا ولا علاقة له بسرقة صفحة الفيس بوك، كما أن هناك شركة تأمين للتصفح على الأبلكيشن بمبلغ ضخم لحماية بيانات الأعضاء من السرقة وخلافه، كما أن شركة الدفع الإلكتروني الموجودة على الأبلكيش تخضع لمراقبة البنك المركزي».

واستنكر النقيب محاولة الربط بين تهكير صفحة النقابة والأبلكيشن قائلا: «محاولة الربط بين الاثنين هدفه الأساسي إيقاف التعامل على الأبلكيشن وتشكيك الأطباء فيه، بعد نجاحه في حل مشكلة أزمة البنج، كما أننا ضبطنا حالات سرقات للبنج بالفعل، قاموا بطلب بنج ليسوا أطباء وقاموا بالتسجيل في الأبلكيشن سجلوا بأسماء أطباء أسنان دون علمهم وتم إيقافهم بعد طلبهم لها»

وشدد نقيب أطباء الأسنان على سرية بيانات الأعضاء ولا مجال لسرقتها من التطبيق الإلكتروني ولا صحة لما يتم ترويجه من البعض.