ضبط سيارة مبلغ بسرقتها يستقلها شخصين في المعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد ورود معلومات أكدتها التحريات لوحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين لإستقلال سيارة بدائرة القسم تحمل لوحات معدنية غير خاصة بالسيارة المشار إليها وأنها خاصة بسيارة أخرى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وتبين أنهما (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) وعُثر بحوزتهما على ( بندقية خرطوش - فرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار - عدد ٢ لوحة معدنية ) .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإعداد للتشاجر مع إحدى العائلات حيث أنهما أطراف فى خصومة ثأرية بمحافظة الجيزة، وأقرا بقيامهما بسرقة اللوحات المثبتة على السيارة من إحدى السيارات المتواجدة بدائرة القسم، وأن السيارة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك" وبالكشف عن اللوحات تبين أن السيارة مُبلغ بسرقتها.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.