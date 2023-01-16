اخبار كورونا اليوم.. «الصحة»: نشهد انخفاضات في الإصابات والوفيات منذ عام

طلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لتعزيز مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها، إن الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا لا يستدعي التسجيل على موقع لقاح كورونا، مشيرة إلى أن أخبار كورونا اليوم في مصر تشهد استقرار كبيرا في اعداد مصابي الفيروس وكذلك الوفيات.

أخبار كورونا في مصر اليوم

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائي لكورونا مطمئن، ولا صحة لوجود أي متحورات للفيروس في مصر حتى الان، ونملك 27 مرصدا على مختلف المحافظات، ولم يرصد أي منهم تغيرات على الوضع الوبائي، وفور ظهور أي متحورات جديدة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي لإطلاع المواطنين على المستجدات المختلفة وكيفية التعامل معها.

متحور كورونا الجديد.. هل وصل مصر؟

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورونا تقوي المناعة وتقلل فرص الإصابة بالعدوى، مشيرة إلى نجاح الدولة المصرية في توفير كافة لقاحات كورونا سواء للمواطنين المسافرين وغيرهم، ولا صحة لوجود أي نقص في اللقاحات ولا أي نوع منها.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة العودة للإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية، لافتة الى ان ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام من أفضل الطرق لمواجهة الفيروسات المنتشرة في فصل الشتاء.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من مصادرها الرسمية.