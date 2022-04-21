«الصحة» تحسم الجدل حول موعد انتهاء جائحة فيروس كورونا فى مصر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه كلما ارتفعت معدلات التطعيم كلما قلت نسبة الدخول للمستشفيات بسبب فيروس كورونا، وقلت شدة الإصابة وأصبحت بسيطة ومتوسطة بدلاً من كونها شديدة الخطورة ، وأصبحت معدلات الوفيات أقل وهو ما نلاحظه خلال الموجة الخامسة لفيروس كورونا.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تقرير رسمي له، أن التوسعات في عملية التطعيمات تعمل على تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، وعن موعد انتهاء فيروس كورونا فى مصر، مشيرًا إلى أنه طالما لم تعلن منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة فيروس كورونا فيجب التعامل على أساس وجود جائحة حتى يثبت العكس.

موعد انتهاء فيروس كورونا

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن هناك توسعات تقوم بها الدولة المصرية على مستوى محافظات الجمهورية للوصول الى المستهدف من التطعيمات وهى 70% لجميع الفئات العمرية للوصول الى مناعة القطيع والحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مشيرًا إلى أن لقاحات كورونا آمنه وفعالة ولا داعي لحالة القلق التي لا يوجد لها سبب حتى الآن.

وأكد «عبدالغفار» أن جميع المواطنين الحاصلين على لقاحات كورونا في مصر لم يعاني منهم أحد من الأعراض الجانبية، سوى ارتفاع في درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وإحساس بالتعب والإرهاق، مشيرًا الى أن الوزارة لم تسجل أى أعراض جانبية خطيرة أو غريبة على أى شخص.

موقع تسجيل لقاح كورونا مصر

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة لحجز التطعيم، لافتًا إلى أن الحصول على التطعيم أصبح يتم فى غضون 24 ساعة من لحظة التسجيل، وموضحًا أن هناك تسهيلات تقدمها الوزارة من خلال توفير اللقاح داخل محطات المترو والقطارات والمولات التجارية الكبيرة من خلال الفرق الطبية.