الصحة توضح تعليمات الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا فى مصر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر في غاية الأهمية ويجب على المواطنين الحصول عليها لدورها فى تعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة الفيروس ومتحوراته التى تظهر من وقت إلى آخر.

وأضاف «حسني»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزارة الصحة المصرية أتاحت الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر لجميع المواطنين ممن مضي على تلقيحهم بالجرعتين الأولى والثانية 6 أشهر، وإرسال رسالة فورية على الهاتف المحمول بدون الحاجة إلى التسجيل مرة أخري.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، أنه يمكن لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر بعد 3 شهور فقط من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وفقا لأخر توجيهات من منظمة الصحة العالمية، ولكن الأقل من 65 عاما تكون الجرعة التنشيطية لهم بعد مضي 6 أشهر فقط.

مكان الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وأوضح أن الجرعة التنشيطية لم يرتبط الحصول عليها بالذهاب لنفس الوحدة الصحية أو مركز تلقي لقاح كورونا، إذ أن الوزارة أتاحت إمكانية تغير مكانها من خلال الاتصال بالخط الساخن وتغيرها، مشيرا إلى تقديم كافة التسهيلات من وزارة الصحة والسكان للمواطنين للحصول على التطعيم.

ووجه رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا رسالة عاجلة للمواطنين بشأن تطعيمات «كوفيد 19»، مؤكدا أن جميع لقاحات كورونا آمنه وفعالة ولا داعى للتخوفات التي تثار بشأنها، فضلا عن أن الأعراض الجانبية للقاحات تشبه التطعيمات الإجبارية للأطفال، ولا تحتاج للذهاب إلى أي طبيب، وتقصر على الراحة فقط لمدة يومين حتى تزول من تلقاء نفسها، وتتضمن أعراضها ارتفاع في درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وتنميل في الكتف.