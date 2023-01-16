أسعار الفاكهة في محلات التجزئة وسوق العبور اليوم.. البرتقال بـ7 جنيهات

ذكر الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور، أن جميع أسعار الفاكهة سجلت استقرارا اليوم عند نفس القيمة التي سُجلت منذ مطلع العام الجاري.

ونظرا لاهتمام الناس بشراء بعض الأصناف من الفاكهة، نعرض فيما يلي أسعار الفاكهة اليوم الاثنين الموافق 16 يناير 2023.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق، كما يلي:

تراوح سعر الكيلو من الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

الجوافة في العبور بين 6 و7 جنيهات.

العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البرتقال بين 5 و7 جنيهات.

الكيلو من التفاح بين 17 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

ووفقًا لجولة «الوطن»، في الأسواق المختلفة سجّلت أسعار الفاكهة اليوم، تباينا في الأسواق، كما يلي:

سعر كيلو من اليوسفي نحو 10 جنيهات.

كيلو من الجوافة نحو 15 جنيهًا.

الرمان اليوم بين 12 و15 جنيهًا.

البرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

كيلو الفراولة بين 15 حتى 20 جنيهًا.

كيلو البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهًا.

الكيلو من التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

كيلو الموز بين 12.5 و15 جنيهًا.

البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.