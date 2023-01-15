قناة القاهرة الإخبارية: الصومال تشن أكبر عملية عسكرية على حركة الشباب الإرهابية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ السلطات الصومالية أعلنت شن ما أطلقت عليه «أكبر عملية عسكرية»، لاستهداف عناصر حركة الشباب الإرهابية في أنحاء البلاد، التي أعلنت في وقت سابق، مسؤوليتها عن انفجارين في نقطة تفتيش تابعة لقوات الحكومة الصومالية، في إقليم هيران، أمس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.

وأعلنت حركة الشباب أنّها استهدفت قواعد عسكرية في بلدتي جلالقسي وبولوبردي في هيران.

وتشن حركة الشباب عددًا من الهجمات الإرهابية ضد الحكومة الصومالية منذ عام 2007، بهدف فرض سيطرتها على البلاد، وفي أغسطس 2022، شنّت الحكومة الاتحادية بالتعاون مع فصائل مسلحة من العشائر المتحالفة معها هجومًا كبيرًا على مقاتلي حركة الشباب، فيما ردت الجماعة بسلسلة من الهجمات بعد طردها من بعض المناطق.