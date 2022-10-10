مقتل 90 عنصرا من حركة «الشباب» الإرهابية في عملية للجيش الصومالي

أعلنت وسائل إعلام صومالية مقتل 90 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، في عملية للجيش الوطني الصومالي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا»، إن حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابية، تعرضت لخسائر فادحة في عملية عسكرية للجيش الوطني الصومالي، في منطقة «جيعيبو» بمحافظة هيران جنوب وسط البلاد.

مقتل قيادي بارز بـ«الشباب»الإرهابية مكلف بجمع «الإتاوات»

وأمس الأول السبت، قتل 14 عنصراً من حركة «الشباب» الإرهابية، بينهم قيادي بارز يدعى «محمد نور شري»، مكلف بجمع «الإتاوات»، خلال عملية شنها الجيش الوطني الصومالي، في محافظة شبيلي السفلى الواقعة جنوبي البلاد، فيما قال قائد «الوحدة 66» بالجيش الوطني الصومالي، إن القوات المسلحة تصدت لهجوم إرهابي ضد مدينة «جنالي».

وفي مايو الماضي، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة تعزيز وجود بلاده العسكري في الصومال لمساعدة السلطات في التصدي لحركة «الشباب» اللأرهابية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

مسؤول صومالي سابق: رئيسا البلاد والوزراء ملتزمان بالقضاء على الإرهاب

وفي وقت سابق، قال رئيس السابق لـ«ولاية هيرشبيلى» الصومالية، محمد عبدي واري، إن رئيسا البلاد حسن شيخ محمود والوزراء حمزة عبدي بري، ملتزمان بالقضاء على الإرهاب وتنفيذ المشاريع التنموية في المناطق المحررة من حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، مشيرا في مقابلة مع وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا»، إلى أنه ولى زمن مشروع إبادة المدنيين من قبل «الشباب».

وتأسست حركة «الشباب» الإرهابية في عام 2006 ، فيما نفذت، هجمات إرهابية أوقعت مئات القتلى، كان من أبرزها الهجوم على جامعة «جاريسا» الكينية وعلى مركز للتسوق في العاصمة «نيروبي».