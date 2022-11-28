هجوم إرهابي في الصومال وانهيار أرضي بالكاميرون يسفران عن مقتل 14 شخصا

شهدت دولتان إفريقيتان «الصومال- الكاميرون»، خلال الساعات القليلة الماضية، حادثين أحدهما إرهابي والآخر انهيار أرضي أسفرا عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

البداية من الصومال، هاجم مسلحون من حركة «الشباب» الإرهابية، فندقا في «منطقة بوندير» قرب القصر الرئاسي في العاصمة «مقديشو»، حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في وسط المدينة.

الشرطة الصومالية: إنقاذ العديد من المدنيين والمسؤولين من فندق «فيلا روز»

وأشار المتحدث باسم الشرطة الوطنية الصومالية صادق دوديش، في بيان، إلى إنقاذ العديد من المدنيين والمسؤولين من فندق «فيلا روز»، يرتاده مشرعون، كما يقع في الموقع أيضا منزل وزير الأوقاف مختار روبو علي.

وأشارت وسائل إعلام صومالية، إلى إنقاذ وزير الأمن الداخلي الصومالي، أحمد دوديشي، فيما قالت أنباء غير مؤكدة إن المسؤول أصيب بجروح.

نجاة وزير البيئة الصومالي من انفجارات مقديشو

وقال شهود عيان، إن انفجارين عنيفين، هزا الفندق، مشيرا إلى إطلاق نار كثيف.

وأوضحت قناة «العربية» الإخبارية، أن وزير البيئة الصومالي آدم حرسي نجا من الانفجارات، وقال المسؤول الصومالي، عبر «تويتر»، أنه بخير، مشيرا إلى نجاته من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامته فندق «فيلا رويز».

وفي الكاميرون، الواقعة في منطقة وسط غرب قارة إفريقيا، أسفر انهيار أرضي خلال تجمع تكريما لمتوفين في حي «داماس» الشعبي شرقي العاصمة «ياوندي»، إلى مقتل 14 شخصا على الأقل.

وأشار حاكم المنطقة الوسطى ناصري بول بيا، للإذاعة العامة، إلى مواصلة عمليات البحث لإيجاد جثث أخرى تحت الأرض، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف بول بيا، ان السلطات تنقل جثث الحادث إلى مشرحة المستشفى المركزي، وفقا لما ذكرته إذاعة «صوت أمريكا».

وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث عدة فيضانات مدمرة في جميع أنحاء الكاميرون، مما أدى إلى إضعاف البنية التحتية وتشريد الآلاف، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، في نشرتها باللغة الإنجليزية.