«الخارجية»: الرئيس السيسي استقبل مسؤولا صينيا.. والعلاقات مع بكين تاريخية

قال وزير الخارجية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل صباح اليوم وزير الخارجية الصيني، في لقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، السياسية والاقتصادية والثقافية، وشهد اللقاء التأكيد على وجود الإرادة السياسية القوية لدى البلدين، وبتوجيهات من القيادتين بالارتقاء بالعلاقات الثنائية لآفاق أرحب والاستفادة الكاملة من مجالات التعاون لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وشدد وزير الخارجية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي قبل قليل، مع نظيره الصيني، على أنّ العلاقات المصرية الصينية ضاربة بعمق التاريخ، والبلدين لهما حضارة عريقة أسهمت في الحضارة الإنسانية، لافتا إلى أنّ العلاقات تقوم على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما، وتحقيق المصالح المشتركة.

وأضاف الوزير، أنّ تناقش مع نظيره الصيني في حديث معمّق، شهد تفعيل التعاون على المستوى الثنائي سياسيا واقتصاديا وفي إطار متعدد، والتعاون القائم بين البلدين، ووجود مواضع توافق في العلاقات الثنائية، وهناك علاقة اقتصادية متنامية بين البلدين خلال السنوات الماضية، كان لها أثرها الأكيد بدعم جهود مصر التنموية.

وتابع أنّ من ضمن المواضع المهمة للعلاقات الصينية المصرية هي السياحة، حيث ترحب مصر بالسياح الصينيين وزيادة عددهم، وتتطلع لزيادة عدد السياح الصينيين وترحب بهم وتوفر لهم سبل الراحة كافة.