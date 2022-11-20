شكري: شركاؤنا في COP27 تعهدوا بإنجاز تحديات المناخ.. ولن يخذلنا أحد

قال سامح شكري، وزير الخارجية، الرئيس الحالي لقمة المناخ COP27، إنّ الرئاسة المصرية للمؤتمر كانت حريصة على وضع نصوص أكثر شمولية للتوصل إلى توافق بشأن تعهّدات المناخ، واستمعت على مدار أسبوعين لجميع الآراء بشفافية وموضوعية، عبر متابعة حثيثة وتجاوز للمؤثرات الخارجية، متابعا: «لا شيء سيعرقل تحقيق الأهداف، جميع الشركاء تجنّبوا كل ما يعرقل عملية التنمية، ولن يخذلنا أي منهم، وكان التركيز على الإنجاز فقط، ولن يؤخرنا عنه أي شيء».

تحديات المناخ

وأضاف شكري، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب رفع الجلسة الختامية لقمة المناخ COP27، أنّ COP27 شهدت بعض المؤشرات لبعض النقاط التي سببت بعض الإحباط، لكن تمّ وضعها في سياقها الصحيح، وإدراك الحاجة الماسة لتحمل المسؤولية، موضحا: «تعاملنا مع القضايا الشائكة بإطار جيد، وأنجزنا الكثير من التحديات خاصة من أجل الدول النامية».

تحقيق أهداف COP27

وتابع رئيس COP27، أنّه كان من الأهمية أن تحمل الرئاسة المصرية على عاتقها المسؤوليات المطلوبة منها حتى تسليم الرئاسة العام المقبل إلى الإمارات، مضيفا: «معا سيتم تحقيق الأهداف المطلوبة، نجحنا بالفعل في تحقيق تقدم ملحوظ، وكل المشاركين أدلوا بدلوهم بشكل جيد جدا، وأحترم كل المشاركين الذين تعهّدوا بالوقوف أمام التحديات».