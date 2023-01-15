شقيق سمير غانم لـ«الوطن» في ذكرى عيد ميلاده: كان نفسه إيمي تخلف

تمر اليوم الأحد الموافق 15 يناير ذكرى ميلاد الفنان الكبير سمير غانم والذي قدم كثيرا من الأعمال الفنية المميزة خلال مشواره الفني جعلته دائما حاضرا في قلوب جمهوره رغم الغياب.

وبمناسبة ذكرى ميلاده قال حسام غانم، شقيق الفنان سمير غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «الله يرحمه ساب فراغ كبير أوي كنت كل سنة في عيد ميلاده لازم أروحله البيت ونلم العيلة ونجيبله تورتاية ونحتفل بيه».

شقيق سمير غانم يكشف تفاصيل احتفاله بعيد ميلاده

ولكن كشف حسام غانم بأن الفنان سمير غانم لم يكن مغرما بالاحتفال بعيد ميلاده بشكل كبير فكان يرى أنه لماذا نحتفل بمرور عام من عمرنا ولكنهم كانوا يحتفلون به وكذلك أصدقائه.

أما عن وصول حفيد جديد للفنان سمير غانم مؤخرا من ابنته إيمي وزوجها حسن الرداد فقال حسام «سمير كان نفسه أوى إن ايمي تخلف كان هيبقي مبسوط أوى».

يذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم كانت قد استقبلت مولودها الأول مؤخرا والتي أطلقت عليه اسم فادي على اسم شقيق زوجها الفنان حسن الرداد.