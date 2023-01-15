في ذكرى ميلاده.. المرة الوحيدة التي حلق فيها سمير غانم شاربه بسبب سيد مكاوي

صاحب الوجه البشوش والأسلوب الفريد، له طلة مميزة على الشاشات لم يأت مثلها، أفضل الممثلين في جيله وأبرز من أدى أدوار الكوميديا في تاريخ الفن المصري، تاركًا خلفه أعمالًا فنية كوميدية لا تنسى، وأدوارًا تظل عالقة بالأذهان حتى الآن، إنه الفنان القدير الراحل سمير غانم، والذي يحل اليوم، 15 يناير، ذكرى ميلاده.

الفنان سمير غانم تميز بظهوره الدائم بشاربه وباروكته التي لم يخلعها في جميع الأعمال التي ظهر بها، ولكن مرة وحيدة فقط، هي من دفعت نجم الكوميديا إلى التخلي عن شاربه «شنبه» وباروكته، كشفها الإعلامي عمرو الليثي في تصريح سابق لـ«الوطن».

وكان للفنان سمير غانم العديد من الفوازير، خاصة «فطوطة» والتي تم إنتاجها عام 1992، وكانت فوازير «المتزوجون» أشهرها، حيث تناولت 30 شخصية تاريخية، مثل نجيب الريحاني وهتلر الزعيم النازي وميخائيل جورباتشوف الزعيم الروسي.

خلق شاربه بسبب دور «سيد مكاوي»

واضطر الفنان سمير غانم إلى حلق شاربه ذات مرة في إحدى حلقات الفوازير، عندما طلب منه تجسيد شخصية الملحن سيد مكاوي، بحسب «الليثي»: «في حلقة من الحلقات اللي تطلب من الأستاذ سمير أنه أول مرة يحلق شنبه وفعلا سمير وافق وحلق شنبه عشان يجسد شخصية سيد مكاوي، ودي كانت أول مرة في حياته منذ الصغر أنه يحلق شنبه وده علشان خاطر يقدم الحلقة بمصداقية شديدة».

«سمير» خلع باروكته من أجل «جورباتشوف»

كما خلع «سمير» باروكته لتأدية شخصية الزعيم الروسي ميخائيل جورباتشوف: «طلب منه أنه يقلع الباروكة وسمير وافق على طول ساعتها الله يرحمه، وقلع الباروكة علشان يجسد الشخصية بشكل متقن جدًا مكنش عنده مشكلة أنه يعمل أي حاجة في سبيل مصداقية الأداء ومصداقية الصورة اللي بتخرج للمشاهدين».

وتوفي الفنان الكوميدي القدير سمير غانم يوم 21 مايو من عام 2021 عن عمر 84 عامًا، بعد أن دخل المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، ولكن وفاته جاءت نتيجة إصابته بالفشل الكلوي.