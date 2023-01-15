في ذكرى ميلاده.. سمير غانم تنبأ برحيله في آخر رسالة صوتيه له

تحل اليوم ذكري عيد ميلاده أسطورة الكوميديا المصرية الفنان الراحل سمير غانم، الذى رسم البسمة على وجوه كل جمهورة في شتي بقاع الوطن العربي، إذ قضى أيامه الأخيرة في مستشفى الصفا بسبب مشكلاته الصحية في الكلى وإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي أدت إلى وفاته.

سمير غانم يتنبأ بوفاته في اخر رسالة صوتية له

كانت «الوطن» انفردت بنشر آخر رسالة صوتية للفنان الكبير سمير غانم، والذي توقع فيها وفاته قبل أسابيع من رحيله، حيث قال فيها: «أنا مش متأكد رمضان جاي السنة دي عندي ولا لا، ومعنديش حاجة في رمضان لا عشان الصحة مكركبة شوية، بس هطلع ضيف شرف مع دنيا في مسلسلها الـ15 حلقة، والسنة دي هيبقي مسلسلات كتيرة 15 حلقة عشان كورونا وكده».

آخر الأعمال الفنية للفنان سمير غانم

وفي سياق آخر، كان آخر أعمال الفنان الكبير الراحل سمير غانم، فيلم «تسليم أهالي»، كضيف شرف، والذي كانت تقوم ببطولته نجلته الفنانة دنيا سمير غانم، لا سيما عن مشاركة عدد آخر من الفنانين، من أبرزهم هشام ماجد، بيومي فؤاد، عبد الله مشرف، محمد أوتاكا.