عاجل.. جامعة عين شمس تتكفل بأسرة «زراعة الرئة» طبيا مدى الحياة

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إنّ سحر ربيع، أول حالة زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء، شجاعة وعلامة فارقة، مقدما التقدير لأسرة سحر، التي أصرّت على خوض تجربة فتحت الطريق أمام مرضى كثيرين.

تكريم أسرة أول حالة زراعة رئة في مصر

وقدّم «المتيني»، خلال تكريمه أسرة سحر ربيع، التي توفيت الأسبوع الماضي، الشكر لاشقائها الذين تبرعوا لسحر، قائلا: «رجعتوا قيم وأخلاق وأعراف مهمة، وأثبتّوا الأصالة والروابط الأسرية المهمة»، مؤكدا أنّ الجامعة ستكفل تلأسرة طبيا مدى الحياة.

منظومة زراعة الأعضاء

وأضاف الدكتور محمود المتيني، أنّ الجامعة تقدم كل الدعم لأسرة سحر، لافتا إلى وجود قائمة انتظار كبيرة في زراعة الرئة: «نحاول خدمة أكبر عدد من المرضى في العملية التي تضيف إلى منظومة زراعة الأعضاء في مصر والمنطقة، فضلا عن أنّ منظومة زراعة الأعضاء هي قاطرة الطب في العالم».