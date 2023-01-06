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جامعة عين شمس تكشف سبب وفاة مريضة زراعة الرئة

كتب:

أحمد أبوضيف
03:52 م | الجمعة 06 يناير 2023
وفاة حالة زراعة الرئة

وفاة حالة زراعة الرئة

أعلنت جامعه عين شمس وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر من متبرعين أحياء، بعد أن خضعت للعملية من أكثر من أسبوعين، موضحة أن المريضة جرى حجزها في الرعاية المركزة بعد اجراء العملية.

 رفض الرئة الجديدة 

وأكد مصدر بمستشفى عين شمس التخصصي، أن سبب وفاة المريضة هو رفض حاد للرئة من قبل الجسم، موضحا أن الرفض الحاد حدث للرئة في آخر 45 ساعة.

وأشار إلى أن الجسم رفض الرئة الجديدة نتيجة الأجسام المضادة التي أنتجها ضد الرئة الجديدة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.