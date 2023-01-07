عضو فريق زراعة الرئة: حالة «سحر» كانت متأخرة.. ونستعد لـ3 عمليات قريبا

قال الدكتور ياسر مصطفى، أستاذ الأمراض الصدرية وعضو فريق زراعة الرئة، إن حالة سحر التي أجرت زراعة الرئة لم تكن سهلة، إذ كان فريق العمل في صراع مع الزمن قبل العملية وقد تأخرت كثيرا، وجرى شرح الحالة لأهلها بالكامل وتفهموا الوضع وكانوا مدركين لمدى الخطورة، ووفقا لتقدير العلم لم تكن لتعيش أكثر من ذلك.

العرض على الخبير الياباني

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية dmc، أنه جرى العرض على الخبير الياباني أستاذ جراحة الصدر في الجامعة التي تتعاون معها جامعة عين شمس، وفي وقت إجراء العملية تواجد الخبير الياباني لفحص مركز الزراعة بعد الانتهاء من تجهيزه، ونصح بسرعة الزراعة نظرا لخطورة الوضع على حالتها، متابعا «الخبير حذرنا من وضعها في التخدير وطلب بعدم بدء جراحة المتبرعين قبل دخول سحر لمرحلة التخدير، والحالة أجرت العملية واستقرت بعد أول 3 أيام».

حالات الزراعة

وأشار إلى أن عمليات الزراعة تتطلب من 8 إلى 10 ساعات وحالة سحر تطلبت 14 ساعة، ومن المعروف في حالات الزراعة أن نسبة رفض الجسم للعضو المتلقى في السنة الأولى من الزرع تصل إلى 30%، وهناك 3 حالات مستعدة بمتبرعين وتحت الفحص، ويجرى تجهيزهم للزراعة في المركز المطور على أعلى مستوى.

تواصل مع كبرى المستشفيات العالمية

وأكد عضو فريق زراعة الرئة أن عيادة مركز الزراعة لديها 50 حالة في مرحلة التحضير ومعظمهم لم يجد متبرعا حتى الآن فكل حالة تتطلب 2 متبرعين، لافتا إلى أن رئيس الجامعة اجتمع بالفريق بعد الوفاة بيوم وشجعهم وطلب الاستمرار في الرسالة، خاصة وأن الإمكانيات متوفرة وتجربة سحر أضافت الكثير لفريق العمل، خاصة وأن فريق العمل متطور وعلى تواصل مع كبرى المستشفيات العالمية والخبراء الدوليين الذين أكدوا أن جربة سحر لم تكن سهلة إطلاقا.