مستشار الرئيس للشؤون الصحية يوجه رسالة للأطباء حول المضادات الحيوية

وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، رسالة إلى الأطباء، يطالبهم فيها بعدم الانسياق وراء مطالب المرضى بمنحهم مضادات حيوية، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضرورة عدم الاستجابة لطلبات المريض بهذا الشأن.

وأضاف «لا يصح أن يستجيب الطبيب لطلب المريض بالحصول على مضاد حيوي، دون النظر فيما إذا كان سيأتي بنتيجة أم لا»، لافتا إلى أن «العلاج لا بد أن يقدم عن طريق الطبيب المختص والمشرف على الحالة المرضية، ولا يجوز التدخل من جانب المريض، أو اللجوء للحصول على وصفات من مرضى آخرين».

خطورة الإسراف فى المضادات الحيوية

وشدد تاج الدين على خطورة الإسراف في المضادات الحيوية، مؤكدا ضرورة الحصول عليها من جانب الطبيب المختص، ووقف عشوائية تعامل المواطنين مع الأدوية، وعدم الإسراف فى تناول المضادات الحيوية، لأنه يأتى بنتيجة عكسية، مشيرا إلى أن «نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية واحتقان البرد لا يعالج بالمضادات الحيوية».

ارتفاع أعداد مصابي الإنفلونزا في الفترة الحالية

وأضاف أن الفرق الطبية فى مصر قدمت أداء منقطع النظير خلال مواجهة جائحة كورونا، لافتا إلى أن «الفيروس كان مبهما، ولا أحد يعرف عنه شيئا، ومع ذلك تعاملت الدولة والأطقم الطبية باحترافية مع الفيروس، حتى وصل الأمر إلى التشخيص المبكر للفيروس خلال 15 دقيقة».

وأشار إلى أن «الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر للغاية في مصر، وعلى المواطنين التعامل بحذر خلال الفترة الراهنة، خاصة مع زيادة أعداد مصابي الإنفلونزا الموسمية، بسبب تغير الجو، والانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة».