المتحدث الرسمي للكنيسة: البابا تواضروس بصحة جيدة ولم يغادر المقر البابوي

استنكر القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الشائعات التي شككت في ظهور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في قداس «عيد الختان» الذي ترأسه أمس، وادعت أنها عظة مسجلة، موضحًا أن الكنيسة القبطية أصدرت بيانا عن ترأس البابا للقداس، وجرى عرض مقاطع فيديو للقداس والعظة، متسائلا: «هل يليق بالكنيسة القبطية اتباع مثل هذه الأساليب؟».

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن البابا تواضروس بخير، مضيفًا أن في نهاية الفيديو الخاص بالقداس تحدث البابا عن حالته الصحية منذ قداس «عيد الميلاد»، وأكد أنه في تحسن، وأنه يحتاج إلى راحة، مؤكدًا أن هذا عكس الفرضيات السيئة التي يروج لها البعض.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في النور» والمذاع على قناة «CTV»، من تقديم الإعلامية يوستينا يوسف.

وأضاف خلال المداخلة، أن الكنيسة ليس لديها ما تخفيه عن الحالة الصحية للبابا تواضروس، وأن ما يشاع عن أن البابا مصاب بمرض خطير يستدعي السفر للخارج، غير صحيح بالمرة.

وشدد على أن البابا منذ قداس «عيد الميلاد» موجود بالمقر البابوي، ولم يغادره سوى مرة واحدة فقط لعدة ساعات لإجراء بعض الفحوصات الطبية ثم عاد مرة أخرى، مؤكدًا أن البابا يحتاج فقط لبعض الراحة.