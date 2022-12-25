قناة ctv تشيد بعدد «الوطن» عن السيدة العذراء بركة مصر

أشاد برنامج في النور المذاع على قناة CTV القبطية وتقدمه الإعلامية يوستينا يوسف في بدايته بعدد جريدة «الوطن» الذي تضمن ملفا كاملا عن السيدة العذراء.

وخصص البرنامج فقرة كاملة لاستعراض الموضوعات التي تناولها ملف السيدة العذراء بداية من غلاف العدد، الذي تضمن صورة العذراء، مرورًا بالموضوعات التي تناولتها بداية من مظاهر الاحتفال بكنائسها في مسطرد والزيتون ودير المحرق.

يوستينا: عدد «الوطن» مميز جدا

وأشادت الإعلامية يوستينا في بداية الفقرة، واصفة العدد بأنه «مميز جدا» ومن الأعداد القليلة التي أعطت مساحة كبيرة للسيدة العذراء مريم.

وقال سعيد حجازي نائب رئيس قسم الملفات والحوارات في جريدة «الوطن» خلال مداخلة في برنامج في النور، إن الجريدة تحتفي بالسيدة العذراء في ملف خاص بعنوان «مدد يا عذراء يا أم النور»، مضيفًا أنه تضمن عددا من الموضوعات عن العذراء، باعتبارها شخصية تجمع المصريين بكافة أطيافهم مسلمين وأقباط.

وأضاف حجازي: «نعمل على تعزيز روح والتسامح المحبة والمواطنة من خلال نشر الملفات والموضوعات وقصص الشخصيات ذات التقدير في الوجدان الشعبي التي يتآلف عليها قلوب المصريين».

سر الاختيار

وأوضح تم اختيار اليوم باعتباره بداية الاحتفال بأعياد الميلاد الكريسماس واحتفالات الكنيسة الشرقية بسهرات كيهك.