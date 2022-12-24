إعلامية قناة CTV تشيد بعدد «العذراء مريم»: «استثنائي».. (فيديو)

أشادت الإعلامية يوستينا يوسف، بعدد «الوطن»، الصادر اليوم السبت، عن «العذراء مريم»، خلال حلقة برنامجها «في النور»، على قناة CTV، مؤكدةً أنه لفتة طيبة احتفالا بميلاد القديسة العذراء مريم.

وقالت «يوسف»: «صورة العذراء على غلاف الجريدة في الصفحة الأولى، بالإضافة إلى موضوعات كثيرة داخل العدد والأعياد والمناسبات، التي نتحدث فيها عن القديسة العذراء مريم، ومختلف الأديرة التي لها قصص وحكايات عن مكانة القديسة».

وأضافت: «في العدد، سنجد موضوعات مكتوبة عن مظاهر الاحتفال في مسطرد والزيتون وجبل الطير والدير المحرق والمقطم، عدد مميز جدا، وأعتقد أنه من الأعداد القليلة جدا التي أفردت مساحة كبيرة للقديسة العذراء مريم».

وتابعت: «هناك احاديث حول الأديرة ومظاهر الاحتفال، ملف كامل بهذا الشكل، يركز على تفاصيل كثيرة ومكانة القديسة العذراء مريم في المسيحية والإسلام، حيث يجتمع على حبها الجميع، ولا تفرقة بين أحد في ذلك، ولا يمكننا أن نميز ما إذا كانت صاحبة الاسم مسلمة أو مسيحية، الكل يحبها ويزورها دون أي تفرقة، الوطن قدمت عددا استثنائيا».