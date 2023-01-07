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عاجل.. الكنيسة الأرثوذكسية توضح الحالة الصحية للبابا تواضروس

كتب:

مريم شريف
07:50 م | السبت 07 يناير 2023
البابا تواضروس

البابا تواضروس

أجرى البابا تواضروس الثاني، عددًا من الفحوصات الطبية، اليوم، إثر حالة الإجهاد التي عانى منها خلال قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس.

إرهاق بسبب المجهود 

وأظهرت نتائج الفحوصات وتشخيصات الأطباء المتابعين، وفقا لبيان الكنيسة الأرثوذكسية، أن البابا بصحة جيدة وحالة الإرهاق جاءت نتيجة للمجهود الذي بذله خلال الأيام الماضية، والاستقبالات المتواصلة للمهنئين والمحبين بمناسبة عيد الميلاد، إلى جانب العمل الرعوي المكثف الذي قام به مؤخرًا.

وطمأنت الكنيسة، الجميع، بأن البابا بخير ويستأنف عمله الرعوي بشكل طبيعي خلال أيام.

 

 

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