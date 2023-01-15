تعديل 300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي، وتوريد 40 أتوبيس ج

كشفت محافظة الإسكندرية، عن توقيع إتفاق لتعديل 300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي، وتوريد 40 أتوبيس جديدة تعمل بالكهرباء صديقة للبيئة وذلك ضمن تقريرًا عن حصاد الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية لعام 2022.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أننا حريصين علي رفع كفاءة ودعم أسطول النقل العام بالإسكندرية وتطوير جميع وسائل النقل بأحدث تقنيات النقل الحضرى الحديث الصديقة للبيئة، فضلا عن توفير وسائل نقل مريحة ومتنوعة وبأسعار تتناسب مع الجميع، وهو الأمر الذي يأتي في إطار تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

حصاد النقل العام في الإسكندرية 2022

وتلقى اللواء محمد الشريف تقريرا حول حصاد الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حيث أوضح المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب أنه خلال عام 2022 تم إنشاء وتفعيل البنية التحتية لمنظومة التذاكر الإلكترونية .

40 أتوبيس بالكهرباء في الإسكندرية

التعاقد على توريد عدد 40 أتوبيس جديدة تعمل بالكهرباء صديقة للبيئة، وتوقيع عقد إتفاق لتعديل عدد 300 أتوبيس تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء محطات تموين غاز طبيعي بجراجي غرب ومحرم بك، وتشغيل خدمات نقل ركاب جديدة لربط بشاير الخير والسيوف بوسط المدينة.

محطات انتظار الركاب في الإسكندرية

وأضاف أنه تم إنشاء وتجهيز وتركيب عدد 5 محطات إنتظار الركاب داخل بشاير الخير 3 و 5. وتطوير محطة كهرباء الورديان وهي أحدث المحطات الكهربية التابعة للهيئة، وتعتمد على تكنولوجيا Electrotechnika والتي تعتبر من أحدث التقنيات العالمية فى مجال تغذية المركبات الكهربية.