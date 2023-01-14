محافظ الإسكندرية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع الأحياء

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في جولات ميدانية منذ الساعات الأولى لليوم، تمركزات سيارات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، وذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجميع الجهات التنفيذية.

الاستعانة بسيارات الصرف والأحياء لمواجهة الأمطار

وأكد «الشريف» أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، لافتاً أنه تم الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم السبت، أنه شدد على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.