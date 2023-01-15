ارتفاع ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل في أسيوط إلى 6 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز القوصية في محافظة أسيوط إلى 6 حالات وفاة، فيما أصيب 22 آخرون، وذلك أثناء توجههم للعمل في الأراضي الزراعية.

حالة المصابين

وفي سياق متصل، توجهت الدكتورة مها غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط إلى المستشفى الجامعي الرئيسي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في الحادث، وكان فى استقبالها علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.

معظم المصابين أطفال

وأكدت «غانم»، حرصها على متابعتها للحالة الصحية للمصابين وذلك منذ الدقائق الأولى لوصولهم إلى المستشفى الجامعى اليوم، والذين أصيبوا خلال توجههم للعمل في إحدى المزارع، مشيرة إلى أن معظم الحالات من الأطفال الذى تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 15 عاما.

6 وفيات في الحادث

وأوضح الدكتور علاء عطية، أنه وفقا لأحدث البيانات، فإن الحادث أسفر عن 6 وفيات، منها 3 حالات توفوا قبل وصولهم إلى المستشفى الجامعى الرئيسي، واستقبلت مستشفى الجامعة 12 حالة وتم تحويل باقي الإصابات إلى مستشفى الإيمان، وذلك من المصابين بحالات طفيفة.

وأشار إلى أنه يجرى متابعة الحالات وعمل اللازم لها، حيث تم نقل 4 حالات إلى العنايات المركزة وذلك لخطورة حالاتهم الصحية.

وأضاف الدكتور إيهاب فوزي، أن باقى حالات المصابين هى إصابات متفاوتة الخطورة بما بين كسور فى العظام وأخرى تحتاج إلى جراحات مخ وأعصاب وقلب وصدر، كما تحتاج بعض الحالات إلى عمليات تجميل وجارى عمل اللازم لكافة الحالات.