وزير الشباب يناقش رسالتين علميتين بكلية التربية الرياضية بالإسكندرية

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى مناقشة رسالتين علميتين بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية بحضور الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة مها محمد أمين عميد الكلية، والوكلاء.

وناقش الوزير رسالة الماجستير المُقدمة من الباحث قدرى عبد الشافى محمد بخيت وموضوعها «خطة للتسويق الإلكترونى لملاعب النجيل الصناعى بمحافظة سوهاج».

لجنة المناقشة

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان «مناقشا»، الدكتور مها محمد حسن الصغير أستاذ الإدارة الرياضية المتفرغ بقسم الإدارة الرياضية كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة الإسكندرية «مشرفا»، الدكتور رحاب على أمين، أستاذ الإدارة الرياضية بقسم الإدارة الرياضية كلية التربية الرياضية للبنات - جامعة الإسكندرية «مناقشا»، الدكتورة ريهام أمين حمزة أمين أستاذ الإدارة الرياضية بقسم الإدارة الرياضية كلية التربية الرياضية للبنات - جامعة الإسكندرية «مشرفا».

إدارة البعثات الرياضية

كما ناقش رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث نصر الدين إبراهيم أحمد إبراهيم وموضوعها: وحدة مقترحة لإدارة البعثات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية وفقا للمادة 35 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان مناقشا، الدكتورة سماح أحمد صلاح الدين أستاذ الإدارة الرياضية بقسم الإدارة الرياضية ووكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية مناقشا الدكتورة نادية لطفى عبد الفتاح أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية مشرفا.