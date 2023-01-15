«الصحة» تكشف عن مبادرة مجانية لعلاج مرضي الأورام خلال أيام

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن مبادرة صحية جديدة ستطلقها الوزراة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهى مبادرة مرضى الأورام، لافتا في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن المبادرة مجانية وتستهدف الكشف والفحص على جميع المرضى دون تحمل المريض أي أعباء مالية.

«عبد الغفار»: مجانية كافة المباردات الصحية

وأوضح أنّ كافة المبادرات الصحية مجانية، وهدفها الارتقاء بالخدمات الصحية من أجل تحقيق رضاء المواطنين عن المنظومة الصحية، مرددا «نسعى دائما لاستمرار كافة المباردات الصحية».

خدمات الرعاية الأولية

واستعرض الدكتورالمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الخدمات المقدمة بمنشآت الرعاية الأولية في مبادرة رئيس الجمهورية للفئة من 18 لـ49 عاما، وهي مبادرة صحة المرأة، ومبادرة المقبلين علي الزواج، ومبادرة صحة الأم والجنين، ومتابعة تنظيم الأسرة، ومبادرة الأمراض المزمنة والتقييم والدعم النفسي والتغذوي.

وفي سياق متصل طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة عن طريق الخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من مصادرها الرسمية.