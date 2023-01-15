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«الصحة»: بروتوكول التعاون مع القطاع الخاص يوفر عملات أجنبية

كتب:

مريم الخطري
12:48 م | الأحد 15 يناير 2023
الدكتور خالد عبدالغفار - وزير الصحة والسكان

الدكتور خالد عبدالغفار - وزير الصحة والسكان

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ تقديم خدمات طبية منضبطة للمواطن، يتم من خلال الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنّ المنظومة الصحية بحاجة إلى عدد كبير من أسرة الرعاية، ولا يمكن تغطية هذا العدد دون التعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف الوزير، خلال توقيع بروتوكول تعاون لدعم الاستفادة من الخبراء العالميين في التخصصات الطبية المختلفة بمستشفيات وزارة الصحة، بالشراكة مع القطاع الخاص، أنّ فكرة توقيع بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص، تهدف لتوفير العملات الأجنبية، عن طريق استقدام أطباء متميزين من الخارج، بدلا من السفر لتلقي العلاج على نفقة الدولة.

يذكر أنّ بروتوكول التعاون، هو مشاركة مجتمعية من قبل القطاع الخاص، من خلال تحمله نفقة عمل خبراء عالميين بمستشفيات وزارة الصحة بالمجان لمدة يوم أو 2 من إجراء عمليات جراحية وغيرها، أثناء فترة استضافة المستشفى الخاص الخبير الأجنبي بمصر.

 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.