«الصحة» توقّع بروتوكولا مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبراء الأجانب

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قبل قليل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة، ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، برئاسة الدكتور هشام زكي، والقطاع الخاص، ممثلا في غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، للاستفادة من الخبراء العالميين في التخصصات الطبية المختلفة داخل مستشفيات وزارة الصحة بالمجان.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ البروتوكول تضمّن التعاون من قبل القطاع الخاص، عن طريق تحمله نفقة إجراء خبراء أجانب عمليات جراحية وخدمات طبية في مستشفيات الوزارة بالمجان لمدة يوم أو 2، خلال فترة استضافة المستشفى الخاص الخبير الأجنبي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ البروتوكول يستهدف تحقيق التعاون ونقل الخبرات الأجنبية للأطباء المصريين، والحد من النفقات الحكومية للعلاج على نفقة الدولة بالخارج.

ولفت عبدالغفار، إلى تجربة مشاركة القطاع الخاص قبل ذلك، حيث جرى استضافة الخبير العالمي، البروفسيور ماريو أنطواني، في مستشفي الجلاء التعليمي، لإجراء جراحة أورام النساء بالمناظير، والبروفسيور الألماني نوربيرت رينكل، والخبير العالمي، لإجراء جراحات الأورام بالمنظار الجراحي.