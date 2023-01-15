محافظ قنا من أول حقل إرشادي لزراعة القصب: نستهدف رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف (صور)

تابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا زراعة قصب السكر بالحقل الإرشادي النموذجي بقرية المخادمة التابعة لمركز قنا، ضمن المشروع القومي لزراعة محصول قصب السكر باستخدام أسلوب الشتل والري بالتنقيط لزيادة إنتاجية فدان القصب وترشيد مياه الري، رافقه المهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بعد توجيهات من الرئيس السيسي بالاهتمام لمحصول القصب.

وأكد محافظ قنا، حرصه علي متابعة مراحل زراعة القصب بالشتلات بأول حقل إرشادي بمحافظة قنا تمهيدا للبدء بالتوسع في زراعته، وذلك تماشيا مع اهتمام الدولة بالأساليب الحديثة في الزراعة، لاسيما زراعة قصب السكر خاصه.

وتابع أن محافظة قنا تعد الأولى في زراعة قصب السكر على مستوى الجمهورية، حيث أن المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة تبلغ حوالي 120 ألف و360 فدانا تمثل حوالي 37% من إجمالى المساحة المنزرعة علي مستوي الجمهورية تنتج حوالي 3ملايين طن قصب خام تنتج بدورها نحو 300 الف طن سكر سنويا.

وأضاف الداودي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادي إيجابي للمزارعين، بالإضافة الي التغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وزيادة إنتاجية الفدان إلى 60 طنًا للفدان، فضلا عن توفير نفقات مكافحة الحشائش، ورفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها، كذلك ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 40% مقارنة بالزراعة التقليدية، بالإضافة إلى سهولة استخدام الميكنة الزراعية.