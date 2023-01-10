«التموين» تتابع توريد محصول القصب من المزارعين لمصنع أبو قرقاص بالمنيا

تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، توريد محصول القصب من المزارعين إلى مصنع السكر في أبو قرقاص بمحافظة المنيا، ضمن موسم حصاد القصب والذي بدأ مطلع شهر يناير الجاري.

سعر توريد طن القصب من المزارعين

وارتفع سعر توريد طن القصب ضمن موسم الحصاد الحالي 2023 بسبب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج والزراعة، وذلك مقارنة بسعر التوريد على مدار العامين الماضيين إذ جاءت الأسعار كالتالي:

1100 جنيه.. سعر توريد طن القصب في موسم حصاد 2023

810 جنيها.. سعر توريد طن القصب في موسم حصاد 2022

720 جنيها.. سعر توريد طن القصب في موسم حصاد 2021

فيما تشهد قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم في محافظة المنيا افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بالمحافظة والتي تطرح فيها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية السلع بأسعار مخفضة للمواطنين لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

معارض أهلا رمضان

وتستهدف وزارة التموين إقامة 5 معارض أهلا رمضان في كل محافظة، فضلا عن تخصيص ركن خاص في كل المجمعات الاستهلاكية بعنوان أهلا رمضان لطرح فيه سلع رمضان بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والسيارات المتنقلة، ضمن مبادرة الحكومة لتوفير وإتاحة السلع الغذائية أمام المواطنين بتخفيضات تصل 30% حتى نهاية شهر رمضان الكريم.