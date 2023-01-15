تكريم الفنان سيف عبد الرحمن في احتفالية ذكرى بناء السد العالي

كرمت الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، بحضور مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، والمهندس صبري العشماوي رئيس جمعية بناة السد العالي، الفنان سيف عبدالرحمن أحد أبطال فيلم الناس والنيل؛ إخراج يوسف شاهين، وذلك في الذكرى الـ 50 على العرض الأول للفيلم الذي كان في موسكو، والعرض الثاني في ستالينجراد قبل أن يُعرض في القاهرة.

جاء عرض الفيلم في إطار الاحتفال بذكرى وضع حجر الأساس لبناء السد، الذي نظم بالمركز الثقافي الروسي في القاهرة الأسبوع الماضي.

فيلم الناس والنيل إخراج يوسف شاهين

من جانبه، عبر الفنان سيف عبد الرحمن في بيان، عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا أن تجربة العمل مع الفنانين الروس اتسمت على المستوى الإنساني بالثراء والروح الطيبة، وسادت روح الود بين الممثلين الروس والمصريين، وشعرنا جميعا أننا أمام عمل كبير ينتظره الشعبان.

كما أشار مراد جاتين إلى أن فيلم الناس والنيل ملحمة سينمائية، ويُعد أبرز أشكال التعاون السينمائي المصري الروسي، وتمنى جاتين تكرار التجربة.

وأكد المهندس صبري العشماوي، أن عرض الفيلم أعاد لنا ذكريات مرحلة البناء.