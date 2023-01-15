381 ألف جنيه إيرادات فيلم «شلبي» لـ محمود كريم عبدالعزيز أمس السبت

حقق فيلم «شلبي»، أمس إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما، وقد حقق الفيلم إيرادات 381 ألف جنيه، وذلك حسب بيان صادر عن شركة التوزيع السينمائي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي ومعظم المشاهد جمعت بين روبي ومحمود كريم عبد العزيز .

أبطال فيلم شلبي لـ محمود كريم عبدالعزيز

فيلم شلبي، بطولة محمود كريم عبدالعزيز، وروبي، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، وحاتم صلاح، وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، من خلال الشاب صابر الذي يصنع دمية يطلق عليها اسم شلبي، ويسعى لتعريف الناس بها.

أحداث فيلم شلبي لـ محمود كريم عبدالعزيز

تدور أحداث فيلم شلبي في إطار كوميدي اجتماعي، وهي التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي، بعد تعاونها سويًا في فيلمي «موسى» و«من أجل زيكو».

دور كريم محمود عبدالعزيز

ويجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم دور شاب يعمل في الملاهي، يحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض.