شروط معاش الطفل 2023.. والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

يرغب بعض المواطنين في معرفة شروط معاش الطفل وكيفية الحصول عليه، بعد إعلان وزارة التضامن القرار، الذي يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

معاش الطفل يبدأ صرفه بداية من يناير الجاري، ويختلف قيمته حسب عدد الأطفال في الأسرة بحد أقصي 3 أطفال للحصول على الدعم، ويصرف للطلاب حسب المرحلة التعليمية، وفقا لتصريحات النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب.

قيمة معاش الطفل

وأوضح أن قيمة معاش الطفل تتراوح ما بين 350 إلى 1050 جنيهًا، بواقع أن يكون قيمة المعاش للطفل الواحد 350 جنيهًا، والطفلين 700 جنيها، 1050 جنيها لـ3 أطفال.

شروط معاش الطفل

وجاءت شروط معاش الطفل التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي، التالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يكون للأسرة مصدر دخل ثابت

الفئات المستحقة لصرف معاش الطفل

أما الفئات التي حددتها الحكومة لصرف معاش الطفل، فهي كالآتي:

الأيتام

كريمي النسب

والأطفال نزلاء دار الرعاية

أبناء المطلقة التي تزوجت أو توفيت أو سجنت

أبناء السجناء لمدة لا تقل عن 3 سنوات

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش الطفل

وتضمنت المستندات المطلوبة للحصول على معاش الطفل كالآتي:

صورة شهادة الميلاد مميكنة «كمبيوتر».

صورة وثيقة طلاق الوالدين وصورة وثيقة زواج الأم

صورة شهادة وفاة الوالدين أو احداهما في حالة الطفل اليتيم

مستند السجن في حالة سجب الأب أو الأم

خطاب تأمينات

خطوات الحصول على معاش الطفل

وحتى تتمكن من الحصول على معاش الطفل يجب اتباع الآتي:

التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمقر السكن، وتقديم الطلب عبر النموذج المعد لذلك، وتقديم المستندات المطلوبة، ويجرى الاستعلام بعدها وتحديد موقف الحصول على معاش الطفل.