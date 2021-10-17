خطوات الحصول على معاش الطفل من التضامن حتى عمر 18 عاما

تواصل الدولة دعم الفئات المختلفة من محدودي الدخل وخاصة الأطفال، إذ تقدم وزارة التضامن ما يعرف بـ«معاش الطفل»، وتحدد قيمته وفقًا لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بنحو 200 جنيه شهريًا لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها في مجال الخدمات الحكومية، على مدار اليوم، الخطوات الواجب على أولياء الأمور اتباعها لحصول الأطفال على دعم نقدي من برنامج معاش تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي:

الفئات المستحقة للحصول على معاش الطفل

الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين.

أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت

في حالة سجن الأب لمدة تزيد عن 3 سنوات.

المستندات المطلوبة لاشتراك الأطفال في برنامج التكافل وكرامة

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط الاشتراك في برنامج تكافل للأطفال

- استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية للأسرة.

- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

- عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

خطوات الاشتراك في برنامج التكافل والكرامة

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة وتسليمها للموظف المختص.

- وتتولى وزارة التضامن بحث الحالة ميدانیًا، من خلال إرسال موظف للاستعلام عن حالة الأسرة.

- بعد التأكد من استحقاق الأسرة، يجرى تسجیل الحالة على تابلت الوزارة.

- استخراج الكارت في حالة الاستحقاق وتسليمه للمواطن من الوحدة.

- صرف المعاش للطلاب من مكاتب البرید في المواعید المحددة.