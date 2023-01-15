النائب أحمد حتة: معاش الطفل يخفف أعباء الأسر ويواجه ظاهرة التسرب من التعليم

أكد النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، أن قرار صرف معاش للطفل، مهم جدا في التوقيت الحالي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ يصل المعاش إلى 350 جنيها لكل طفل، ويصرف بحد أقصى لـ 3 أطفال في الأسرة الواحدة، ويجري صرفه بدءا من يناير 2023.

وقال «حتة» لـ «الوطن»، إن صرف معاش الطفل بحد أقصى 3 أطفال في الأسرة المستحقة للدعم من محدودي الدخل، يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة الإعلان بشكل جيد عن التفاصيل والشروط، مع ضرورة التدقيق في الطلبات حتى يصل المعاش للمستحقين خاصة أن الأطفال يمثلون أهم أعباء الأسرة المصرية.

وأكد أن معاش الطفل يساعد على انتظام الأطفال في التعليم، ويكافح ظاهرة التسرب من التعليم، مشيدا بتخصيص مدة منحة معاش الطفل بين شهري أكتوبر ومايو، وهي فترة العام الدراسي، وهو ما يساعد الأسرة في تحمل تكاليف التعليم كل عام دراسي.

ونشرت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، نموذج تقديم طلب الحصول على معاش الطفل، وبه البيانات المطلوبة.