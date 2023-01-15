حادث أسيوط.. المحافظ ينعى الضحايا ويزور المصابين للاطمئنان على حالتهم

تسبب حادث أسيوط، الذي وقع علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز القوصية في محافظة أسيوط، في مصرع 6 عمال وأطفال وإصابة 22 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام لتلقي العلاج.

عمال في الأراضي الزراعية

حادث أسيوط جاء نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل كان يستقلها 28 طفلا وعاملا في طريقهم للعمل في الأراضي الزراعية في المزارع المتواجدة على الطريق الصحراوي الغربي أسيوط- القاهرة دائرة مركز القوصية.

محافظ أسيوط يطمئن على المصابين

ومن جهته، زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الأحد، مصابين حادث أسيوط برفقة الدكتورة مها غانم رئيس جامعة أسيوط مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط – القاهرة الصحراوي الغربي بحري منفلوط والذي أسفر عن مصرع وإصابة 28 شخصًا أغلبهم من الأطفال أثناء توجههم للعمل بإحدى المزارع والذين تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي والايمان العام لاستكمال العلاج وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم الدعم النفسي والمساعدات المالية العاجلة لهم ولأسرهم.

الحالة الصحية للمصابين

واطمأن المحافظ ورئيس الجامعة على الحالة الصحية لـ13 حالة من المصابين حادث أسيوط الذين تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج والتقى بأسر المصابين للاستماع إلى طلباتهم مقدمًا لهم المساعدات المالية العاجلة كمشاركة مجتمعية ودعم للمصابين وأسرهم على تجاوز الأزمة موجهًا بتقديم كل أوجه الدعم النفسي عن طريق فريق التضامن الاجتماعي والمستشفيات الجامعية وكافة أوجه الرعاية الطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء.

كما نعى محافظ أسيوط ببالغ الحزن والأسى شهداء الحادث الأليم مقدمًا خالص التعازي والمواساة لأسرهم داعياً المولى عزل وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الله مصر شعباً وجيشاً وقيادة.