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سجين أمريكي يموت جوعا في زنزانته بسبب 100 دولار كفالة

كتب:

أسماء العيسوي
05:58 م | الأحد 15 يناير 2023
سجن انفرادي في أمريكا

سجن انفرادي في أمريكا

رفعت عائلة سجين دعوى قضائية على العاملين في سجن بمقاطعة «سيباستيان» في ولاية أركنساس الأمريكية، بتهمة التسبب في موته وتجاهل احتياجاته الخاصة، وفقا لشبكة «بي بي سي». 

وفاة في سجن انفرادي 

وقالت الأسرة، إن السجين الذي يدعى «لاري يوجين»، 51 عاما، تم تركه للموت جوعا داخل زنزانته، مضيفة، في دعواها، أنه توفي بعدما أودع في سجن انفرادي عقب الحكم عليه بالحبس لمدة عام بتهمة التهديد الإرهابي، وذلك لأنه لم يستطع دفع كفالة مالية بقيمة 100 دولار مقابل إخلاء سبيله على ذمة القضية. 

يعاني من أمراض عقلية خطيرة 

وأوضحت العائلة أن لاري كان يعاني من إعاقة في النمو، إضافة إلى أمراض عقلية خطيرة، وأن موظفي السجن لم يكترثوا لحالته، ولم يلبوا احتياجاته الطبية والعقلية، لافتة إلى أنهم أوقفوا علاجه بعدما رفض تناوله، وانخفض وزنه إلى أقل من النصف. 

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