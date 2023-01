سجين أمريكي يموت جوعا في زنزانته بسبب 100 دولار كفالة

رفعت عائلة سجين دعوى قضائية على العاملين في سجن بمقاطعة «سيباستيان» في ولاية أركنساس الأمريكية، بتهمة التسبب في موته وتجاهل احتياجاته الخاصة، وفقا لشبكة «بي بي سي».

وقالت الأسرة، إن السجين الذي يدعى «لاري يوجين»، 51 عاما، تم تركه للموت جوعا داخل زنزانته، مضيفة، في دعواها، أنه توفي بعدما أودع في سجن انفرادي عقب الحكم عليه بالحبس لمدة عام بتهمة التهديد الإرهابي، وذلك لأنه لم يستطع دفع كفالة مالية بقيمة 100 دولار مقابل إخلاء سبيله على ذمة القضية.

