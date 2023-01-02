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القبض على هارب من «42 سنة سجن» و10 ملايين جنيه غرامات في الشرقية

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:19 م | الإثنين 02 يناير 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكّدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، تردد أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية، والمحكوم عليه في 42 قضية بإجمالي مدة حبس بلغت 42 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 10 ملايين و500 ألف جنيه، بالتردد على أحد المقاهي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، حال تواجده بالمنطقة المشار إليه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

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