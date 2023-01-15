قناة الحياة تنشر فيديو عن إنشاء محطة معالجة على مساحة 10 أفدنة بالشرقية

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، فيديو جديدا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تواصل العمل لإنشاء أول محطة معالجة ثنائية بمدينة منشأة أبو عمر التابعة لمحافظة الشرقية.

تفاصيل محطة المعالجة

وتقع محطة المعالجة الثنائية بمدينة منشأة أبوعمر على مساحة 10 أفدنة، وهي المحطة التي تعمل بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم مدينة منشأة أبوعمر وقرى الظاهرية والربعمائة وإصلاح هانون ومنشأة الدبيكي و101 تابع.