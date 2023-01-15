دعاء أهل الجنة.. 5 علامات تميزهم في الحياة الدنيا

دعاء أهل الجنة، من الأمور التي تهم الكثيرين من الطامعين في الأجر الحسن في الآخرة، وقد ذكر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن كلمات يرددها في الدنيا أهل الجنة.

وفيما يلي نعرض في التقرير التالي، نعرض دعاء أهل الجنة، وصفاتهم في الدنيا، والتي جاءت على النحو التالي:

دعاء أهل الجنة

ووفق حلقة سابقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة DMC الذي يقدمه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فإن أول أدعية أهل الجنة هي «الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن».

وهناك دعاء مأثور يردده دائمًا أهل الجنة وهو كالآتي: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسالك إيمانا دائما اللهم إني أسالك قلبا خاشعا اللهم إني أسالك علما نافعا اللهم أسالك يقينا صادقا».

صفات أهل الجنة

وعن صفات أهل الجنة قال «الجندي» أن هناك 5 صفات يتميزون بها وهي «الوجه الحسن، القلب الرحيم، اللسان اللطيف، اجتناب المحارم، وحُسن الخُلُق».

وشدد على أن أبرز علامة لأهل الجنة هي «التبسم» أمام الآخرين، وقد ذكرت صفاتهم في القرآن الكريم حيث قال تعالى: «يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون» (سورة الزخرف: 71)