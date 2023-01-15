إنشاء مكتب فن إدارة الحياة بوزارة الشباب.. «يقدم الطاقة الإيجابية»

قالت الدكتورة نيرفانا فاضل، المنسق العام لمكتب فن إدارة الحياة، إنّ وزير الرياضة أشرف صبحي يولي إهتماما كبيرا بتطوير الشباب، وتحويل الطاقة إلى قوة إنتاجية تخدم الوطن، كاشفة أن إنشاء الإدارة تطلب أولًا تطوير شخصيتها كي تتمكن من تقديم الطاقة الإيجابية للشباب.

وأضافت أنها بدأت بالذهاب إلى أخصائي نفسي والتدريب على يد مدربين التنمية البشرية، تلاها اجتماعات متتابعة مع الخبراء والأساتذة المتخصصين لصياغة الفكرة، ليتم عرضها بعد الانتهاء منها لوزير الشباب والرياضة الذي رحب جدًا بها بعد صياغتها بصورتها النهائية.

2500 متدرب بإدارة فن الحياة

وتابعت في حوار على فضائية النيل للأخبار، أنّ الانطلاقة للإدارة كان من خلال المؤتمر الذي عُقد في 22 فبراير 2022، لافتة إلى انطلاق إدارة فن الحياة بالقاهرة في البداية، لتمتد الجهود بعد ذلك لمناطق أخرى، وأن وزير الشباب والرياضة شهد احتفالية في أكتوبر الماضي بالمركز الأوليمبي، تخرج فيها 2500 متدرب من الإدارة الوليدة.

تدريبات للأسرة بأكملها

وأوضحت المنسق العام لمكتب فن إدارة الحياة، أن جهود الإدارة شملت العديد من المحافظات مثل الفيوم وشمال سيناء والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد، مشيرة إلى أنّ الفترة القادمة ستشمل تقديم الجهود بمحافظات الصعيد بأكملها.

وأكدت أن البرنامج الذي يخضع له المتدربين من الشباب يتضمن 3 مراحل، المرحلة الأولى تكون أعرف نفسك، والمرحلة الثانية هي تحديد المسار، والثالثة هي بداية الطريق، كاشفة عن أن التدريب أصبح يشمل الأسرة بأكملها ولم يعد قاصر على الشباب فقط، إذ أن التدريبات السابقة شملت قدوم بعض الشباب بإصطحاب أهلهم، أو أحد الآباء.