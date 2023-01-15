قناة الحياة تنشر فيديو عن أعمال رصف الشوارع في 27 قرية بالمنوفية

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، فيديو جديدا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتواصل أعمال رصف الشوارع والطرق في 27 قرية تابعة لمركز الشهداء بالمنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتتضمن أعمال الرصف تطوير طريق قرية العراقية مركز الشهداء، ورصف شارع داير الناحية لأول مرة، وتخدم أعمال تطوير طريق العراقية الشهداء كل من قرى عشما وكفر عشما وكفر الجلابطة وسلامون بحري وسلامون قبلي.