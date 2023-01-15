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قناة الحياة تنشر فيديو عن أعمال رصف الشوارع في 27 قرية بالمنوفية

كتب:

محمد متولي
05:42 م | الأحد 15 يناير 2023
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، فيديو جديدا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتواصل أعمال رصف الشوارع والطرق في 27 قرية تابعة لمركز الشهداء بالمنوفية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتتضمن أعمال الرصف تطوير طريق قرية العراقية مركز الشهداء، ورصف شارع داير الناحية لأول مرة، وتخدم أعمال تطوير طريق العراقية الشهداء كل من قرى عشما وكفر عشما وكفر الجلابطة وسلامون بحري وسلامون قبلي.

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بقلم محمد متولي